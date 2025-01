Anteprima24.it - Candelora, tutti gli orari della Funicolare per Montevergine

Tempo di lettura: < 1 minutoLa società Air Campania informa l'utenza che domenica 2 Febbraio 2025, in occasioneFesta, il servizioMercogliano –effettuerà i seguenti: PARTENZA VETTURA- ANDATA (IN SALITA)07,45 – 08,00 – 08,30 – 09,00 – 09,30 – 10,00 – 10,30 – 11,00 – 11,30 – 12,00 – 12,30 ultima corsa. PARTENZA VETTURA- RITORNO (IN DISCESA)07,45 – 08,00 – 08,30 – 09,00 – 09,30 – 10,00 – 10,30 – 11,00 – 11,30 – 12,00 – 12,30 – 13,00 – 13,30 – 14,00 – 14,30 – 15,00 – 15,30 – 16,00 – 16,15 ultima corsa.Pertanto, l'ultima corsa per raggiungere il Santuario partirà alle ore 12.30, mentre l'ultima per il rientro partirà alle ore 16.15. Il ticket di andata e ritorno avrà un costo complessivo di cinque euro.