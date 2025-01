Dailymilan.it - Calciomercato Milan, retroscena Como: offerti 40 milioni per Theo Hernandez. La risposta

Importantedi: ilaveva offerto alben 40per: ecco ladi Ibrahimovical, si poteva fare. Ha del clamoroso quanto riportato da un’indiscrezione della Gazzetta dello Sport, secondo cui il club lariano avrebbe fatto recapitare un’offerta da 40/50di euro alper il terzino francese. Una proposta solida e convincente, per cercare di portare l’ex Real Madrid ain questa sessione invernale di. Convincente sì, ma non per la dirigenza del club di via Aldo Rossi, che ha subito rispedito al mittente la proposta senza pensarci più di troppo. Anche se la prima metà di stagione del giocatore in questione è stata appannata, ilcrede ciecamente inHernández e sta cercando di portare avanti i lavori per il rinnovo di contratto (in scadenza nel 2026).