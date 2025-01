Quifinanza.it - Beko apre agli investimenti in Italia, ma 300 milioni di euro non bastano per salvare Siena

Leggi su Quifinanza.it

riprende gliin. Il nuovo piano industriale per l’pa dell’azienda turca promette 300dididopo che soltanto a dicembre la società aveva annunciato il licenziamento di quasi metà dei suoi dipendenti in. Questo intervento potrebbe non bastare per evitare la chiusura dello stabilimento di.La ragione per cuivuole chiudere gli impiantini è principalmente legata alla sua nascita, dall’accordo tra Arcelik e Whirlpool, che ha creato una serie di inefficienze nel gruppo con molti stabilimenti doppione, parte dei quali in, che sono stati chiusi.torna a investire inL’annuncio dell’aggiornamento del piano industriale dipe è stato accolto con favore dai sindacati, che però continuano a chiedere più impegno da parte della società turca: “La disponibilità dia iniziare un confronto su un nuovo piano industriale, senza aprire la paventata procedura di chiusura e di licenziamento, costituisce il presupposto minimo per iniziare una trattativa” hanno dichiarato Fim, Fiom, Uilm e Uglm.