Ilgiorno.it - Basket in carrozzina, sogno Champions

Leggi su Ilgiorno.it

CANTÙ (Como)È pronta a iniziare la scalata al tetto d’Europa la Briantea84 che oggi debutta in Germania nellaCup 2025, il trofeo più ambito delin. In lizza ci sono 15 squadre suddivise in tre gironi più altre due che sono già qualificate ai quarti. La fase di Group Stage della Iwbf, International Wheelchairball Federation, inizia oggi e vedrà in campo la CEAM Briantea84 Cantù nel Girone A di Wetzlar (Germania) casa del Lahn-Dill, con Galatasaray S.K. (Turchia), Econy Gran Canaria (Spagna) e Hornets Le Cannet (Francia). Sarà la August-Bebel-Arena il teatro principale delle 10 partite in programma tra oggi e domani, con le squadre che si sfideranno per ottenere i due pass per i quarti di finale (7-8 marzo). La terza classificata si qualificherà direttamente alle finali di Eurocup1 (25-27 aprile), mentre la quarta a quelle di Eurocup 2 (25-27 aprile).