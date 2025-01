Lettera43.it - Washington, aereo di linea si scontra con un elicottero militare

Leggi su Lettera43.it

Un grave incidentesi è verificato mercoledì sera, attorno alle 21 locali (le 3 di notte in Italia) aD.C, la capitale degli Stati Uniti. Unregionale dell’American Airlines si èto in volo con unSikorsky Uh-60 Black Hawk, precipitando nel fiume Potomac, a quattro chilometri dalla Casa Bianca e dal Congresso. A bordo del veivolo civile c’erano 64 passeggeri, tra cui quattro erano membri dell’equipaggio. L’, che secondo i media americani stava eseguendo un addestramento, trasportava tre soldati. Secondo la Cbs, al momento sono stati recuperati 18 corpi nel fiume Potomac. Il numero non è stato confermato dalle autorità.Il capo dei vigili del fuoco: «Non è chiaro se ci siano sopravvissuti»Il velivolo civile, un Bombardier Crj-700, era partito da Wichita, Kansas, e si preparava ad atterrare all’aeroporto Ronald Reagan quando è avvenuto l’impatto.