Un video non dimostra che Kennedy sia stato ucciso dal suo autista

Diverse condivisioni Facebook mostrano il momento in cui il presidente John F.muore a seguito di un colpo d’arma da fuoco alla testa, nell’attentato in cui perse la vita a Dallas il 22 novembre 1963. Ma in questo caso si vede anche uno zoom dalla parte dell’. Si tratta di un ingrandimento che rende impossibile vedere qualcosa di chiaro. Alcuni neanche spiegano cosa si dovrebbe vedere (qui e qui), lasciando intendere che ci sia qualcosa di losco. Siamo quindi nell’ambito della teoria del complotto sull’omicidio di JFK. Effettivamente è difficile capire cosa si dovrebbe osservare in mezzo a quei pixel. Ma qualcuno scrive chiaramente di vederci un’arma (qui), ma usando una clip “sbagliata” perché non si vede alcuno zoom, aumentando così la confusione. Vediamo meglio perché si tratta solo di pareidolia, ovvero lo stesso fenomeno che ci fa vedere volti in macchie casuali sul muro o nelle forme delle nuvole.