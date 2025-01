Cinemaserietv.it - Terrifier 4, Damien Leone sta scrivendo il copione: “Scoprirete chi è Art”

In occasione del proprio compleanno,, regista della saga di, mercoledì 29 gennaio ha fatto un bel regalo ai fan, annunciando, con un post su Instagram che la sceneggiatura del quarto film su Art il Clown è in fase di scrittura. Come ulteriore bocconcino stuzzicante,chiude il post con una rivelazione: il film tratterà, per la prima volta, le origini dell’ormai amato assassino. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da(@)Ecco il testo completo del messaggio “Grazie di cuore a tutti per gli auguri di compleanno! Sono davvero fortunato a conoscere così tante persone straordinarie. E visto che oggi è un giorno speciale, voglio ricambiare il favore con un regalo per tutti i fan di