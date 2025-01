Panorama.it - Squid Game: L’arena riapre il 27 giugno. Ecco tutte le novità 2025 di Netflix

"Non importa cosa state aspettando quest’anno, non sapete che cosa vi aspetta su."Con queste parole, Bela Bajaria, Chief Content Officer di, ha aperto l’evento annuale dedicato allein arrivo sulla piattaforma nel. Un appuntamento ricco di annunci che ha visto la partecipazione di ospiti del calibro di Guillermo del Toro, Ben Affleck, i fratelli Duffer, Tina Fey e persino le superstar della WWE CM Punk e Rhea Ripley.Tra film, serie TV, eventi in diretta e videogiochi,promette un anno senza precedenti. Ma il vero colpo di scena è stato l’annuncio che milioni di fan stavano aspettando: la terza e ultima stagione didebutterà il 27.Dopo il successo planetario della prima stagione e l’attesissimo seguito,3 concluderà la storia del gioco mortale che ha conquistato il mondo.