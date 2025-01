Ilrestodelcarlino.it - Protesta dei trattori oggi a Pesaro: sfilata in notturna, disagi e applausi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 30 gennaio 2025 – Ladeiattraversa il cuore della città, tra numerosi pesaresi curiosi che si affacciano alle finestre e solidarizzano coi manifestanti. Il corteo degli agricoltori, che da martedìno contro il calo del prezzo del grano, le importazioni dall’estero e per la tutela del Made in Italy, è infatti “entrato” nel centro cittadino con l’intento di coinvolgere in questa battaglia anche la cittadinanza. Un corteo in, iniziato poco dopo le ore 20 dal presidio che si trova vicino all’ingresso dell’autostrada e che ha visto la partecipazione di oltre una settantina di mezzi, a cui si sono unite anche persone in auto. Nonostante l’ora tarda, c’è stato qualcheo per la circolazione. I manifestanti del comitato “Orgoglio Agricolo”, che organizzano la, volevano richiamare i cittadini “perché questa non è una battaglia soltanto degli agricoltori – spiegano gli organizzatori – ma una battaglia per tutti, anche per i consumatori dei prodotti.