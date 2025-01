Ostia, lo spettacolo indegno dei resti vandalizzati del Faber Beach

Leggi su Ilfaroonline.it

, 30 gennaio 2025- La favola delera da tempo tramontata, da quando sequestrato dapprima ai Fasciani, era poi rimasto vuoto e abbandonato, accogliendo di volta in volta le varie promesse di impiego. Ma il, invece, quel polo di intrattenimento sul lungomare del X Municipio, non ha più avuto vita ed è semplicemente rimasto all’incuria, col tempo che ha fatto la sua parte.A nulla sono valsi i tentativi protratti negli anni: nel 2019 i cittadini avevano visto le ruspe buttar giù quello che rimaneva, tra lamiere e sporcizia. Ugualmente gli interventi dell’Ama hanno tentato di dare decoro ad una spiaggia ormai sporca: elevato il rischio di contaminazione con la struttura ospedaliera antistante, la casa della salute del lungomare Toscanelli. Nel tempo, data anche la vicinanza con l’imponente struttura dell’ex colonia, l’exera diventato ricovero e dimora per i senza-tetto.