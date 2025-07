Torna la Sagra di Brugnera dal 17 al 27 luglio

La comunità di Brugnera si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate: la Sagra di Brugnera. Da giovedì 17 a domenica 27 luglio, gli Impianti Sportivi di Via Dal Mas saranno il cuore pulsante di undici giornate ricche di eventi, che spaziano dallo sport alla musica, dalla.

Sabato 5 luglio 09:00 Torneo Calcio Saponato tra federate FIDAS - a cura del Gruppo Giovani Afds PN - DJ Valdez per tutta la giornata 12.00 Pranza … alla Sagra - Cucina aperta e Specialità del giorno: Trippe "dell'Antonietta" 19.

