Ribaltone Leao spunta l’ipotesi cessione | una big piomba sul giocatore

Ultim’ora clamorosa per Leao. Potrebbe lasciare il Milan. La cessione? Non è piĂą un’ipotesi così remota. Sta nascendo il nuovo Milan di Massimiliano Allegri. Dire problematica, in relazione alla scorsa stagione rossonera, è usare un eufemismo. Cambio di allenatore, malumori nello spogliatoio. Si, è arrivata la vittoria della Supercoppa, ma al contempo è arrivata anche la sconfitta in finale di Coppa Italia per mano del Bologna e soprattutto una posizione in classifica che significa niente coppe europee questa stagione. Grandi cambiamenti dunque, per dar vita ad un nuovo ciclo. E per farlo si è andati sul grande ex, quel Massimiliano Allegri che è stato uno degli ultimi allenatori capaci di portare lo Scudetto nella Milano rossonera. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Ribaltone Leao, spunta l’ipotesi cessione: una big piomba sul giocatore

In questa notizia si parla di: leao - ipotesi - cessione - ribaltone

Non solo Arabia e Premier: per Leao c’è un’ipotesi che potrebbe cambiare tutto - Il Milan se lo tiene stretto, ma il mercato non dorme. Tra clausole alte e nuove tentazioni, il futuro di Leao resta un’incognita Non solo Arabia e Premier: per Leao c’è anche un’ipotesi che potrebbe cambiare tutto (AnsaFoto) – serieanews.

Leao, Maignan e Theo Hernandez, casi delicati nel Milan: spunta un’ipotesi a sorpresa per l’estate - I tre top player rossoneri vivono in un futuro ancora incerto e in vista del calciomercato estivo hanno iniziato a circolare importantissime novità Leao, Maignan e Theo Hernandez, casi delicati nel Milan: spunta un’ipotesi a sorpresa per l’estate (LaPresse) – SerieANews.

Leao e l’ipotesi Napoli: l’ultima ora spaventa i tifosi del Milan - L’attaccante portoghese è stato accostati agli azzurri ed è arrivata un’ultima ora proprio in questi istanti che avrebbe spiazzato i tifosi rossoneri Il futuro di Rafael Leao potrebbe essere lontano dal Milan.

Ribaltone di calciomercato: fuori Leao, dentro Lookman.

Ribaltone Leao, via per 120 milioni: scelta fatta - Calciomercato.it - fare il Milan qualora da Barcellona arrivasse una proposta ufficiale per Rafael Leao. Scrive calciomercato.it

Chiesa-Leao, il ribaltone è già deciso - CalcioMercato.it - Ultimi giorni di mercato, occhio al ribaltone clamoroso che può riguardare Rafa Leao e Federico Chiesa. Secondo calciomercato.it