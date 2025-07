Dan Ndoye resta l’obiettivo principale del Napoli sull’esterno, dopo aver chiuso per Noa Lang ( visite mediche stamani ). Il Bologna, però, non sembra volerlo cedere con facilità , a differenza di quanto fatto con Beukema ascoltando la volontà del giocatore. Il Bologna è avvisato: Ndoye vuole giocare in un club più importante. Queste le parole dell’ad rossoblù Claudio Fenucci riportate da Tuttomercatoweb: «Per Ndoye abbiamo in mente un valore di mercato ma preferisco non dirlo perché non abbiamo necessità di cedere il giocatore, poi ovviamente se mai arrivasse un’offerta di un valore fuori mercato la valuteremo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Bologna è avvisato: Ndoye vuole giocare in un club più importante (Tmw)