Parco Suardi a Bergamo rimossa la pianta caduta | Con l’allerta meteo aree verdi chiuse

MALTEMPO. Traffico in tilt e strada chiusa fino alle 11,45 per i lavori di messa in sicurezza. L’assessore Ruzzini: «Con pioggia e vento forte, vieteremo l’accesso. Presto la segnaletica». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Parco Suardi a Bergamo, rimossa la pianta caduta: «Con l’allerta meteo, aree verdi chiuse»

Parco Suardi, prove di rilancio: si cerca un gestore per un chiosco estivo - L’AVVISO PUBBLICO. Con il bar chiuso, il Comune ha pensato al posizionamento di una struttura temporanea«a basso impatto ambientale».

Aperti gli Orti di San Tomaso: nuovo connessione tra Parco Suardi e Gamec -Video - L’INAUGURAZIONE. Un intervento di rigenerazione urbana a Bergamo che restituisce ai cittadini oltre 12 mila metri quadri di verde nel cuore della città .

Orti di San Tomaso rinnovati. Uno spazio verde di pregio unisce Parco Suardi e Gamec - È stato inaugurato ieri mattina, a due giorni dall’avvio del cantiere delle ex caserme Montelungo e Colleoni, un tassello importante della riqualificazione urbana di quest’area di Bergamo: il nuovo collegamento tra Parco Suardi e la Gamec (Galleria d’arte moderna e contemporanea), che permette di scoprire l’area degli storici Orti di San Tomaso.

