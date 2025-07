Margot Robbie a Napoli l'attrice di Barbie sarà in città con il marito Tom Ackerley

L'attrice sarà tra Napoli e Capri nei prossimi giorni per impegni di lavoro e alcune presentazioni. Con lei anche il marito Tom Ackerley, partner nella vita e in affari, visto che i due hanno fondato una casa di produzione cinematografica e portano avanti diversi altri progetti, tra cui il marchio di un pregiato gin australiano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Auguri a MARGOT ROBBIE che oggi compie 35 anni già pieni di ruoli memorabili (Dalby, Australia, 2 luglio 1990). Questa ragazza australiana sarà, quasi certamente, la star simbolo di questo decennio. Margot Robbie è nata nel Queensland, in Australia. Tras Vai su Facebook

