Leandro Ghetti torna nel Veronese con due date ad Arcole e Sommacampagna

Grande attesa per il ritorno di Leandro Ghetti, riconosciuto come il più fedele interprete dell’opera di Lucio Battisti e Mogol, che raddoppia gli appuntamenti nel Veronese con due nuove date: Il 10 settembre ad Arcole, in occasione della festa in onore di San Giovanni Nepomuceno. Il 13. 🔗 Leggi su Veronasera.it

