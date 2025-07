La moglie di Navalny a De Luca | Fermate lo show del direttore d’orchestra amico di Putin Il silenzio della Schlein

“Sono semplicemente obbligata a dirlo: c’è un grosso problema con il festival ‘Un’estate da Re’. Perché alla manifestazione è stato invitato Valerij Gergiev, il famoso direttore d’orchestra russo. E un caro amico di Vladimir Putin. Non solo un amico. E non solo un sostenitore. Ma anche un promotore della politica criminale di Putin, suo complice e fiancheggiatore”. Lo denuncia in un suo intervento pubblicato sulle pagine di Repubblica Julija Navalnaja, moglie del dissidente russo Navalny, sul caso della presenza nel cartellone dell’evento culturale casertano del direttore d’orchestra russo filo Putin. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La moglie di Navalny a De Luca: “Fermate lo show del direttore d’orchestra amico di Putin”. Il silenzio della Schlein

In questa notizia si parla di: moglie - navalny - luca - fermate

La moglie di Navalny contro il festival di De Luca: “Non fate esibire il putiniano Gergiev a Caserta” - Prima l’accusa dell’eurodeputata Pd Pina Picierno, che si è scagliata contro il governatore Vincenzo De Luca accusandolo di “finanziare un fiancheggiatore di un regime criminale”, poi la Commissione europea, che tramite ha un portavoce “ha più volte ribadito che i palcoscenici europei non dovrebbero dare spazio ad artisti che sostengono la guerra di aggressione in Ucraina”.

La moglie di Navalny a De Luca: Fermate lo show del direttore d'orchestra amico di Putin. Il silenzio della Schlein.

Il messaggio della moglie Yulia a Navalny sui social, 'Ti amo' - Il messaggio della moglie Yulia a Navalny sui social, 'Ti amo' E posta anche una foto che li ritrae insieme ROMA , 18 febbraio 2024, 15:05 ... Scrive ansa.it

Navalny, diretta funerali: sepolto sulle note di My way di Frank ... - Info afferma che in occasione dei funerali di Alexey Navalny o di altre manifestazioni in memoria dell'oppositore morto in carcere sono state fermate ... Segnala ilgazzettino.it