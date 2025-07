L’EVENTO – Polo glamour e passione A Porto Cervo torna l’Italia Polo Challenge

Un evento pensato per tutti, tra tribune gratuite e hospitality esclusiva L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - L’EVENTO – Polo, glamour e passione. A Porto Cervo torna l’Italia Polo Challenge

In questa notizia si parla di: polo - evento - glamour - passione

Polo delle Arti Festival 2025: al via l'evento gratuito ideato e diretto da Gianfranco Gallo - Al via a Napoli la seconda edizione del Polo delle Arti Festival (PAF), l’evento gratuito ideato e organizzato da Gianfranco Gallo in collaborazione con il Polo delle Arti Caselli Palizzi e con il sostegno dell’assessorato al Turismo del Comune di Napoli.

Al Teatro Marrucino l’evento finale del Polo artistico-performativo: le scuole in scena con "Insieme… attraverso l’Arte dell’accoglienza" - Il teatro Marrucino ha accolto ancora una volta gli studenti della “Rete per la creatività ”, protagonisti mercoledì 29 maggio dell’evento conclusivo del progetto “Insieme… attraverso l’Arte dell’accoglienza”.

Canoa Polo, evento riuscito anche dal punto di vista organizzativo. Successo a Vigarano col torneo di A1 - Un fine settimana da incorniciare quello appena trascorso all’Oasi di Vigarano Pieve, sede del Canoa Club Ferrara, che ha ospitato la seconda giornata del Campionato Italiano di Canoa Polo Serie A1 maschile e Under 14.

Dalle aule al palco. Accademia Artisti porta i suoi allievi in scena, in un evento live che celebra il talento, l’impegno e la passione. Una serata unica in cui gli studenti di canto si esibiranno davanti al pubblico, trasformando la formazione in esperienza reale. Vai su Facebook

Milano, al Magenta Polo Club di Mesero torna la magia del Polo,; Bergamo sposi; Fiammetta Cicogna si confida sulla passione che vorrebbe trasmettere alle figlie.

Lamborghini Polo Storico: eccellenza e passione al servizio dei ... - Auto e Motori Domenica, 15 dicembre 2024 Lamborghini Polo Storico: eccellenza e passione al servizio dei collezionisti di tutto il mondo Un 2024 ricco di eventi e riconoscimenti per il Polo ... Da affaritaliani.it

Tutto pronto per The I.C.E. St.Moritz tra passione e glamour - Moritz, il Concorso internazionale d'Eleganza in Engadina, in programma per il 24 e 25 febbraio. Riporta ansa.it