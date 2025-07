Servizio civile regionale ultimi giorni per presentare la domanda | ecco come fare

C'è tempo fino alle ore 14:00 del 18 luglio 2025 per inviare la domanda di partecipazione al Servizio civile regionale. Possono partecipare i giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti. Si può presentare una sola domanda, per una sola sede e per un solo progetto. nInformazioni e indicazioni per. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: domanda - servizio - civile - regionale

La Camera di Commercio assume un funzionario nel settore Servizio risorse e patrimonio: come fare domanda - La Camera di commercio della Romagna ha pubblicato il bando di concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno di un funzionario da collocare al Servizio risorse e patrimonio.

Graduatorie ATA 24 mesi, come compilare la domanda: dalla modalità di accesso all’inserimento del servizio. GUIDA per immagini - Fino alle ore 14 del 19 maggio il personale ATA può compilare e inoltrare su Istanze online la domanda finalizzata all'inserimento o aggiornamento nelle graduatorie di prima fascia ATA.

La Camera di Commercio assume un funzionario nel settore Servizio risorse e patrimonio: come fare domanda - La Camera di commercio della Romagna ha pubblicato il bando di concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno di un funzionario da collocare al Servizio risorse e patrimonio.

Servizio Civile Regionale 2025 – aperte le candidature! Fino alle ore 14:00 del 18 luglio 2025, tutti i giovani tra i 18 e i 29 anni possono presentare domanda online per partecipare al Servizio Civile Regionale. Nella Regione Emilia-Romagna sono disp Vai su Facebook

Servizio civile regionale, le domande entro le ore 14 del 18 luglio. Scarica il depliant informativo e guarda i progetti; Servizio Civile Regionale 2025; Servizio civile regionale, aumentano i posti disponibili: in provincia di Forlì-Cesena sono 66.

Servizio civile: aumentano i posti in Emilia-Romagna - Romagna aumentano i posti disponibili per il servizio civile regionale, che sono 244 ( 27 in più rispetto al 2024) su tutto il territorio. Lo riporta newsrimini.it

Servizio civile regionale, bando per 2.129 giovani - la Nazione - E' on line il bando della Regione Toscana per il Servizio Civile regionale per 2. Riporta lanazione.it