NAPOLI, 15 LUGLIO – Un racconto di sport, emozione e sapori: alla Riserva Rooftop di Napoli è andata in scena una cena letteraria dedicata al quarto scudetto del Napoli, con la presentazione del libro “Campioni per sempre. Quarto scudetto, leggende del Napoli allo specchio” del giornalista Gianfranco Coppola. L’evento, secondo appuntamento di una rassegna ideata dagli imprenditori Sasi Maresca, Roberto e Andrea Bianco, ha trasformato parole e ricordi in un’esperienza multisensoriale grazie alla cucina dello chef Davide Cannavale. In tavola, tra i piatti simbolo del locale come la pizza fritta in bon bon, la bombetta pugliese, le linguine alla Nerano, la carne alla brace firmata Alessandro Lumia e il dessert croccante al cioccolato, si è servita anche la storia del Napoli. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Cena letteraria sullo scudetto a Riserva Rooftop: Coppola e i campioni del Napoli in tavola