Sette coltellate alla moglie mentre dorme poi tenta il suicidio | arrestato 40enne

CAVA DE’ TIRRENI, 15 LUGLIO – Una notte di terrore a Santa Lucia, frazione di Cava de’ Tirreni (Salerno), dove un uomo di 40 anni ha aggredito la moglie 35enne colpendola con sette coltellate mentre dormiva, per poi tentare di togliersi la vita. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato locale della Polizia di Stato, allertati da alcuni vicini, l’uomo avrebbe colpito ripetutamente la donna con un’arma da taglio, lasciandola in condizioni gravissime. Subito dopo avrebbe cercato di suicidarsi. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati in due ospedali diversi. La donna, ricoverata in prognosi riservata, non sarebbe in pericolo di vita, mentre il 40enne è piantonato in stato di arresto. 🔗 Leggi su Primacampania.it

