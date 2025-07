Ambesi si sbilancia | Vedo Sinner ancora più dominante sul cemento Ha zittito gli scettici

Jannik Sinner ha battuto Carlos Alcaraz in quattro set nella finale di Wimbledon 2025, interrompendo una striscia di cinque sconfitte di seguito contro il rivale spagnolo e diventando il primo italiano di sempre ad imporsi in singolare ai Championships. Di questo e di molto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti  Guido Monaco e Massimiliano Ambesi. Sulle prospettive di Sinner verso i prossimi mesi, Ambesi non ha dubbi: “ Si va a Toronto per rivincere a distanza di due anni, perchĂ© l’anno scorso si giocava a Montreal, e vedremo chi sarĂ in grado di metterlo in difficoltĂ sul cemento. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ambesi si sbilancia: “Vedo Sinner ancora piĂą dominante sul cemento. Ha zittito gli scettici”

