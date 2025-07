La vera storia della Partita del Cuore? Comincia con Battisti Mogol e un gol che non era per vincere

Nata nel 1982, La Partita del Cuore  è diventata negli anni un appuntamento fisso della beneficenza italiana, capace di unire sport, spettacolo e solidarietà . Promossa dalla Nazionale Italiana Cantanti, l’iniziativa ha visto scendere in campo artisti, ex calciatori, giornalisti e personaggi della televisione per raccogliere fondi a favore di cause umanitarie. Più di un semplice incontro amichevole, dunque, si è trasformato in un evento che ha saputo conquistare il pubblico per l’energia positiva che trasmette, spesso registrando il tutto esaurito negli stadi e milioni di telespettatori davanti alla TV. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - La vera storia della Partita del Cuore? Comincia con Battisti, Mogol e un gol che non era per vincere

In questa notizia si parla di: partita - vera - storia - cuore

Generali conferma Donnet. Ma la partita vera si gioca dopo l’Ops di Mps. Segnali - L’inequivocabile vittoria dell’attuale management di Generali nell’assemblea dei soci di ieri, che ha confermato Philippe Donnet alla carica di a.

Newcastle-Chelsea (domenica 11 maggio 2025 ore 13:00): formazioni, quote, pronostici. Partita vera a St. James’ Park - Newcastle e Chelsea sono appaiati a quota 63 punti in classifica, dunque in lotta per una delle migliori cinque posizioni, per la precisione terza, quarta e quinta.

Timothée Chalamet va a vedere il basket con Kylie Jenner, ma c'è anche la sua ex Lily-Rose Depp (ora in coppia con 070 Shake): la vera partita è in tribuna - Un match infuocato quello tra i Lakers e i Timberwolves, sul campo e fuori. Tra la tifoseria, ex e attuali partner attirano l’attenzione, mentre i social ironizzano sul tempismo beffardo

Si è concluso al CDD Lurate Caccivio - Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese il progetto : una vera finestra sul cuore della storia Ogni partecipante ha realizzato un volume personale, ricco di favole reinterpretate con fantasia, materia Vai su Facebook

Partita del Cuore 2025, politici contro cantanti. La Russa mister, in campo Renzi e Lollobrigida; Partita del Cuore 2025, manca sempre meno al calcio d'inizio: ospiti, info utili e numero solidale 45585; L'AQUILA: CANTANTI CONTRO POLITICI, LA PARTITA DEL CUORE IN DIRETTA SU RAI UNO.

La Partita del Cuore 2025: stasera in prima serata in diretta su Rai 1 - Stasera, martedì 15 luglio 2025, in prima serata e in diretta su Rai 1 dalle 21. gazzetta.it scrive

Partita del cuore 2025, stasera in tv: chi sono i cantanti e i politici in campo - In diretta da L'Aquila, Eleonora Daniele conduce la 34esima edizione dell'evento benefico: in campo cantanti contro politici ... Lo riporta today.it