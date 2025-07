La metro di New York invasa dall' acqua dopo forti piogge nel Nord-Est

New York, 15 lug. (askanews) - Un video postato sul social X dall'utente Juan Luis Landaeta mostra una stazione della metropolitana di New York (la "28th Street station") sommersa dall'acqua dopo che lunedì forti piogge hanno colpito il Nord-Est degli Stati Uniti.

In questa notizia si parla di: newyork - acqua - forti - piogge

Ondata di tempeste su New York:forti venti e piogge torrenziali.Stato di emergenza nel New Jersey.Le intense piogge,previste negli stati e nelle cittĂ del Medio Atlantico, porteranno "a numerosi casi di inondazioni improvvise. Passeggeri bloccati nella metropo Vai su X

