Turista tedesco trovato morto nei boschi dopo una notte di ricerche

Si è conclusa tragicamente la ricerca del turista tedesco di circa 60 anni scomparso lunedì 14 luglio nei boschi tra Onno e Barni, nel territorio del Triangolo Lariano. L'uomo è stato trovato morto questa mattina dall'elicottero Drago 166 del Reparto Volo Lombardia, dopo una notte di intense.

Zinasco (Pavia), 2 maggio 2025 - Ferite compatibili con coltellate autoinflitte. È stata eseguita nella mattinata di oggi, venerdì 2 maggio, l'autopsia sul corpo del 23enne turista tedesco trovato privo di vita mercoledì 30 aprile nelle campagne sull'argine del Po, in località Bombardone di Zinasco.

Cadavere con taglio alla gola trovato sull'argine del Po a Zinasco: potrebbe essere un turista tedesco.

La guardia di finanza, durante un servizio di pattugliamento costiero nelle acque antistanti Torre di Porticello, nei pressi di Vieste (Foggia), ha tratto in salvo un turista tedesco in difficoltà mentre praticava windsurf.

Pale di San Martino, trovato morto il turista disperso Vai su Facebook

Prima è stata trovata l'auto, mentre questa mattina l'elicottero dei vigili del fuoco ha individuato il corpo esanime dell'uomo

Si tratta di un turista tedesco che non aveva fatto rientro nella propria abitazione.