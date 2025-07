Blitz anticamorra nel Napoletano arrestata la moglie del boss Gionta

TORRE ANNUNZIATA, 15 LUGLIO – Maxi operazione dei Carabinieri contro il clan Gionta nel Napoletano: 17 arresti sono stati eseguiti nelle scorse ore su ordine del gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea. Tra i destinatari delle misure cautelari Gemma Donnarumma, moglie del boss ergastolano Valentino Gionta, giĂ scarcerata alcuni anni fa. Le indagini, condotte dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Torre Annunziata e coordinate dalla Dda di Napoli, hanno portato alla luce una fitta rete criminale riconducibile al clan Gionta, attivo storicamente nell’area oplontina. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Blitz anticamorra nel Napoletano, arrestata la moglie del boss Gionta

In questa notizia si parla di: blitz - anticamorra - napoletano - arrestata

Maxi blitz anticamorra tra Somma e Sant’Anastasia: 21 arresti, smantellati due clan - CASTELLO DI CISTERNA, NAPOLI, 28 MAGGIO 2025 – Operazione ad alto impatto nel Vesuviano: i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di 21 persone, su disposizione del GIP del Tribunale di Napoli e su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.

Blitz anticamorra nel centro storico di Napoli, polizia a Forcella, 25 misure cautelari - Inchiesta della direzione distrettuale Antimafia per camorra e droga. Misure cautelari per 25 persone, per 18 indagati è stato disposto il carcere.

Blitz anticamorra della Polizia a Napoli, 25 misure cautelari - Tempo di lettura: < 1 minuto Blitz anticamorra della Polizia di Stato di Napoli che sta dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 25 persone.

Blitz anticamorra a Napoli, 25 arresti nel clan Mazzarella - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania Vai su Facebook

Blitz anticamorra nel centro storico di Napoli, polizia a Forcella, 25 misure cautelari; Napoli, blitz anticamorra della Polizia: 25 arresti contro il clan Mazzarella; Brillante blitz anti-camorra a Cardito, NSC Napoli: Gratitudine e lodi ai carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Casoria.

Afragola, blitz anticamorra contro le fazioni del clan Moccia: 26 ... - Afragola (Napoli), 19 dicembre 2023 – Nuovo blitz anticamorra stamattina nel napoletano che ha colpito il gruppo Sasso- Scrive quotidiano.net

Blitz anticamorra dei CC nel Napoletano - Il Secolo XIX - In manette 14 presunti esponenti del clan "Aversano" ANSA 24 ... Segnala ilsecoloxix.it