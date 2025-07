Hub di via Balicco il consiglio dice sì all' esproprio

Via libera all'esproprio. Il consiglio comunale di Lecco ha approvato lunedì sera la delibera che permetterà al comune di espropriare l'area verde di via Balicco per realizzare il nuovo hub del trasporto pubblico locale. La decisione è arrivata dopo quasi due ore di dibattito acceso, con 17 voti. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

