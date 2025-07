L’antimafia nell’ultimo periodo ha raggiunto livelli per me insopportabili | non va perso il rispetto

Sono qui a far rilevare la mia amarezza e sconcerto di come in questi ultimi anni è stata ed è veicolata l' antimafia: segnatamente in quest'ultimo periodo ha raggiunto livelli insopportabili. Non oso pensare come avrebbe definito questa antimafia il compianto mio correzionale Leonardo Sciascia, che con particolare acume ci tramandò la definizione dei cosiddetti uomini. Alcuni personaggi, ferventi antimafiosi, sovente dimenticano che siamo in uno Stato di diritto e che i processi si celebrano nei luoghi deputati, ovvero nei Tribunali, e non nei talk show, o sui media. Noto che ormai tutto è ridotto a gruppi o fazioni simili a supporter calcistici, ove il proprio pensiero antimafia conta più dell'altro: guai se espliciti il tuo pensiero, vieni considerato un nemico della verità .

