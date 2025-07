Juric ricoverato l’allenatore dell’Atalanta Il comunicato della società sulle sue condizioni

Atalanta, il nuovo tecnico Ivan Juric ricoverato per una infiammazione alle vie aeree superiori: il comunicato del club orobico L’Atalanta ha ufficialmente inaugurato la stagione 202526 con la ripresa degli allenamenti nella mattinata di martedì 15 luglio. Tuttavia, l’avvio del nuovo corso nerazzurro ha registrato un’assenza di rilievo: quella del tecnico Ivan Juric, chiamato in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juric, ricoverato l’allenatore dell’Atalanta. Il comunicato della societĂ sulle sue condizioni

atalanta - juric - ricoverato - comunicato

