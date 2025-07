Bimbo di 5 mesi muore in un villaggio turistico mentre dorme nel letto con i genitori

Doveva essere una settimana di riposo in famiglia, tra mare e natura, ma si è trasformata in un incubo. Un bambino di appena 5 mesi è morto nella notte tra sabato 13 e domenica 14 luglio, mentre dormiva nel letto matrimoniale con i genitori in un villaggio turistico a Carovigno, in provincia di Brindisi, nei pressi della riserva di Torre Guaceto. Intorno alle 3.30 del mattino, il padre si è svegliato per andare in bagno e ha notato che il piccolo non respirava più. Il busto era immobile, l’aspetto cianotico. L’uomo ha subito allertato il 112 e chiesto aiuto. I soccorsi e il decesso in ospedale. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it © News.robadadonne.it - Bimbo di 5 mesi muore in un villaggio turistico mentre dorme nel letto con i genitori

In questa notizia si parla di: mesi - villaggio - turistico - letto

Villaggio olimpico, c’è l’intesa: studentato in quattro mesi - Milano, 11 luglio 2025 –   Per trasformare il v illaggio olimpico nell’ex scalo Porta Romana in studentato potrebbero bastare quattro mesi, una volta terminati i Giochi invernali del 2026, mettendo così a disposizione 1.

Bambino di 5 mesi muore in un villaggio turistico, dormiva nel letto con i genitori: «Non respira più, venite» - Un bimbo di cinque mesi è morto all'ospedale Perrino di Brindisi dove era stato ricoverato d'urgenza la scorsa notte.

Tragedia in vacanza, bimbo di 5 mesi muore nel sonno in un villaggio a Brindisi: disposta l’autopsia - La tragedia si è consumata nella notte scorsa in una struttura ricettiva di Specchiolla a Carovigno, dove la famiglia, originaria del Frusinate, stava trascorrendo le vacanze estive.

Aveva solo cinque mesi il neonato morto all’ospedale Perrino di Brindisi, dove era stato trasportato d’urgenza nella notte tra sabato e domenica. Il piccolo si trovava in vacanza con i genitori in un villaggio turistico di Carovigno, in provincia di Brindisi, vicino all Vai su Facebook

Bambino di 5 mesi muore in un villaggio turistico, dormiva nel letto con i genitori: «Non respira più, venite»; Brindisi, bimbo di 5 mesi muore in un villaggio turistico: dormiva nel letto dei genitori; Tragedia in vacanza, bimbo di 5 mesi muore nel sonno in un villaggio a Brindisi: disposta l'autopsia.

Bambino di 5 mesi muore in un villaggio turistico, dormiva nel letto con i genitori: «Non respira più, venite» - Un bimbo di cinque mesi è morto all'ospedale Perrino di Brindisi dove era stato ricoverato d'urgenza la scorsa notte. Scrive msn.com

Michael, morto a cinque mesi: dormiva nel letto dei genitori - Quando il papà si è accorto che il piccolo non respirava più ha chiamato i soccorsi, ma ogni tentativo di rianimare il figlio di appena cinque mesi è ... Segnala ilmessaggero.it