Il 6 luglio 2025 József Sebestyen, un quarantacinquenne magiaro di Transcarpazia con doppia cittadinanza ucraina e ungherese, è morto in un ospedale ucraino, presumibilmente in seguito alle ferite riportate da un feroce pestaggio operato dai reclutatori dell’esercito ucraino. Secondo quanto affermato dai familiari della vittima, l’uomo, come molti altri appartenenti alla minoranza ungherese nella regione, si sarebbe opposto alla chiamata alle armi per non essere inviato al fronte. I reclutatori lo avrebbero prelevato a forza e lo avrebbero condotto in un bosco, dove l’uomo sarebbe stato colpito ripetutamente con delle spranghe di ferro, riportando ferite che lo avrebbero condotto a una morte dopo lunga agonia. 🔗 Leggi su It.insideover.com

