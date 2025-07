Picanello arrestato spacciatore che nascondeva la droga nel contatore dell’acqua

Arrestato dalla Polizia di Stato un 39enne già noto alle forze dell'ordine. Pensava di aver trovato un nascondiglio sicuro per la droga, ma il contatore dell'acqua non è bastato a ingannare la Polizia. Un uomo di 39 anni, residente nel quartiere Picanello di Catania, è stato arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Il soggetto era già conosciuto dagli agenti per precedenti penali legati a reati contro il patrimonio e droga. Il controllo in via Arduino. Nei giorni scorsi, durante un servizio di routine della Squadra Volanti della Questura di Catania, i poliziotti hanno notato un uomo intento a trafficare con dei sacchetti di plastica all'interno del contatore dell'acqua esterno alla sua abitazione, situata in via Arduino.

In questa notizia si parla di: arrestato - droga - contatore - acqua

