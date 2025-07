Virenque | Pantani si dopava ma colpirono me perché ero l’uomo di Chirac

Richard Virenque è stato per decenni il volto piĂą riconoscibile del ciclismo francese. Idolatrato dal pubblico, temuto in montagna, adorato dai media e preso di mira dai tribunali. Secondo al Tour de France del 1997, sette maglie a pois, sette vittorie di tappa: incarnava, nel bene e nel male, il ciclismo degli anni Novanta, scrive Marca. Nel 1998, quando sembrava pronto a conquistare il trono del Tour de France, finì travolto dallo scandalo Festina. “Mi hanno ricattato per farmi confessare”, racconta intervistato dal quotidiano spagnolo. “Tutto era stato predisposto per distruggermi”, racconta oggi al giornale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

