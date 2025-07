Non mangiate quel riso! Ritiro clamoroso dal commercio | Sostanze tossiche scatta allarme

√ą un gesto semplice, quotidiano, spesso dato per scontato: fare la spesa, scegliere il proprio riso preferito tra gli scaffali di un supermercato, portarlo a casa e cucinarlo. Ma a volte, dietro una confezione apparentemente innocua, si cela un rischio invisibile. √ą il caso di un nuovo richiamo alimentare che coinvolge una delle variet√† pi√Ļ amate: il riso basmati. Leggi anche: Allarme friggitrici ad aria, modello ritirato: ‚ÄúRischio di scosse e incendio‚ÄĚ In un periodo in cui la sicurezza alimentare √® una priorit√† assoluta per milioni di consumatori, le autorit√† sanitarie devono intervenire prontamente ogni volta che si verificano anomalie nei controlli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

¬© Thesocialpost.it - ‚ÄúNon mangiate quel riso!‚ÄĚ. Ritiro clamoroso dal commercio: ‚ÄúSostanze tossiche‚ÄĚ, scatta allarme