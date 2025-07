Continuano le code sulla tangenziale di Catania in direzione San Gregorio

Continuano i disagi per gli automobilisti costretti a percorrere la tangenziale di Catania in direzione caselli di San Gregorio. Anche questa mattina, così come avvenuto nella giornata di ieri, 14 luglio, si registrano lunghe code fin dallo svincolo di San Giovanni Galermo. A causa delle gravi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

