Barni turista tedesco non torna da un’escursione | trovato morto dopo una notte di ricerche

Como, 15 luglio 2025 –  Le ricerche erano scattate lunedì 14 luglio, alle 19, nel comune di Barni, in provincia di Como. I carabinieri avevano segnalato che un turista tedesco, allontanatosi per un'escursione, non aveva fatto rientro. Così, dopo un attenta attività di coordinamento tra le sale operative VF e CC e la sala operativa VVF, era stata attivava una squadra ordinaria del distaccamento di Canzo che con due mezzi ha perlustrato il territorio. La squadra ha individuato la vettura dello scomparso e poi si sono aggiunti nel frattempo gli specialisti SAF, TAS (topografia applicata al soccorso), droni e IMSI catcher per un totale di venti uomini che hanno continuato le ricerche coadiuvate dai CC di Como.

