“Il digitale è impresa, non improvvisazione. Senza basi solide, l’eCommerce diventa solo una voce di costo”, queste le parole di Manuel e Sebastiano Cazzol di Brutal Agency.. RUBANO (PD) – Negli ultimi dieci anni, l’evoluzione del commercio digitale ha rappresentato una trasformazione radicale per molte imprese italiane, offrendo nuove opportunitĂ di accesso ai mercati e di relazione diretta con il consumatore. Solo nel 2024, secondo dati Netcomm, l’eCommerce in Italia ha superato i 64 miliardi di euro di fatturato, con una crescita del +13% rispetto all’anno precedente. Eppure, in questo contesto di espansione, l’apertura di uno shop online continua troppo spesso a essere affrontata in modo superficiale, priva di un’adeguata strategia di mercato e senza la consapevolezza delle reali complessitĂ operative del canale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - eCommerce con Brutal Agency: nessuna improvvisazione

