L’estate in cui Hikaru è morto | il vero mostro è la paura di lasciar andare

Si può essere davvero felici in un’illusione? Forse, per qualche secondo, ci sembra di sì. Andare avanti facendo finta che qualcosa non sia successo, che qualcuno non se ne sia andato, per un attimo ci sembra possibile. Siamo disposti a ignorare l’esistenza di ciò ha interferito con la realtà che pensavamo di conoscere. Che male può fare, in fondo, vivere per qualche istante in una piccola e innocua bugia? Se lo sarà chiesto anche Yoshiki quando il suo amico Hikaru non era più lui, quando qualcosa ha preso il suo posto dopo quella terribile sera nel bosco. L’estate in cui Hikaru è morto di Mokumokuren, edito in Italia da J-POP Manga, è un seinen horror del 2021 che quest’anno torna a far parlare di sé grazie all’adattamento anime di Netflix. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - L’estate in cui Hikaru è morto: il vero mostro è la paura di lasciar andare

In questa notizia si parla di: hikaru - andare - estate - morto

L'estate in cui è morto Hikaru mi richiama tante cose. Il contrasto tra le atmosfere sospese e lente dell'estate, la scoperta di se stessi in fase adolescenziale e l'elemento horror ha sempre il suo grande fascino. Vai su X

È disponibile su Netflix il secondo episodio di "L'estate in cui Hikaru è morto" ? Un horror-psicologico con ottime animazioni e fondali, sarà l'anime rivelazione dell'estate? ? Appuntamento ad ogni sabato in versione sottotitolata Vai su Facebook

L’estate in cui Hikaru è morto: i primi inquietanti due episodi; L'estate in cui Hikaru è morto: slice of life e horror in un mix interessante; L’estate in cui Hikaru è morto, recensione primo episodio: il soprannaturale non va in vacanza.

L'estate in cui Hikaru è morto: slice of life e horror in un mix interessante - L'estate in cui Hikaru è morto si presenta come un bizzarro slice of life dalle tinte horror, un mix intrigante che conquista fin da subito. Lo riporta anime.everyeye.it

L'estate in cui Hikaru è morto - L'estate in cui Hikaru è morto è una serie TV attualmente in corso composta da 1 stagione. Lo riporta movieplayer.it