Un messaggio criptico che fa riflettere e crea preoccupazione. Il Tre, al secolo Guido Luigi Senia, ha pubblicato su Instagram un messaggio che ha creato un vero e proprio mistero. Il Tre in ospedale: il messaggio su Instagram che preoccupa. Il cantante infatti ha pubblicato nelle Stories di Instagram uno scatto dalla stanza d’ospedale in cui è ricoverato. Il Tre non ha svelato nulla, ma ha aggiunto un messaggio piuttosto particolare. “Dentro un letto d’ospedale ritorniamo tutti uguali, ritorniamo tutti umani, soli e spaventati – ha scritto -. Poi la notte qua non dormo, non riesco, penso troppo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Il Tre in ospedale: “A chi tocca un brutto male deve accettarlo?”

Il Tre in ospedale, il messaggio allarma i fan: "A chi tocca un brutto male lo deve accettare?" - C'è grande apprensione sulle condizioni di salute di Guido Luigi Senia, conosciuto come Il Tre. Il giovane rapper romano, 27 anni - che ha raggiunto la popolarità un anno fa, a Sanremo, con la canzone "Fragili" - è ricoverato in ospedale e le sue parole preoccupano i fan.

