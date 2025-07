Ivan Juric ricoverato in ospedale dopo una importante infiammazione delle vie aeree | come sta oggi

Ivan Juric assente alla ripresa degli allenamenti dell'Atalanta: l'allenatore croato è stato ricoverato per "un’infiammazione delle vie aeree superiori". Il neo tecnico della Dea verrĂ dimesso nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Nuovo allenatore Atalanta, il casting post-Gasp: chi tra Thiago Motta, Ivan Juric e Raffaele Palladino? Ecco le motivazioni di ognuno di loro - Le ultime sul possibile nuovo allenatore dell’Atalanta dopo Gasperini, con un casting in corso tra tre profili.

Allenatore Atalanta: quasi fatta per Ivan Juric, forse già oggi la fumata bianca. Ma resta sullo sfondo l’ipotesi Motta - Bergamo, 6 giugno 2025 – L’Atalanta già oggi potrebbe ufficializzare il nuovo allenatore, quasi certamente Ivan Juric, con cui ci sarebbe già un accordo di massima per un biennale.

Atalanta, ecco Ivan Juric: “Tenere alta l’asticella, voglio una squadra con la maglia sempre sudata” - Bergamo – Poche parole, per far parlare i fatti. La prima conferenza stampa da neo allenatore atalantino di Ivan Juric è durata appena venti minuti.

Juric ricoverato a Seriate per un’infezione, ma ora sta meglio: dimissioni imminenti - Il tecnico è in netto miglioramento e presto tornerà a Zingonia ... Scrive calcioatalanta.it