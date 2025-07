Sumru ricoverata in terapia intensiva nella puntata del 15 luglio de la notte nel cuore

La programmazione televisiva italiana propone un’eccezionale variazione nella trasmissione di una delle soap opera turche piĂą seguite, La Notte nel Cuore. In questa occasione, la serie viene proposta in prima visione speciale nel prime time di martedì 15 luglio, offrendo agli spettatori un episodio che si distingue per eventi e sviluppi narrativi cruciali. Di seguito, vengono analizzati i dettagli relativi alla produzione, alla trama dell’episodio in onda e al cast coinvolto, con particolare attenzione alle caratteristiche che rendono questa serie un prodotto di grande interesse. informazioni sulla produzione e location delle riprese. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Sumru ricoverata in terapia intensiva nella puntata del 15 luglio de la notte nel cuore

In questa notizia si parla di: notte - luglio - cuore - sumru

11 luglio 1982, l’Italia alza la Coppa: Bruno Conti ricorda la notte magica di Madrid - Era l’11 luglio 1982 e a Madrid, al Santiago Bernabeu, l’Italia di Enzo Bearzot metteva la parola fine a un Mondiale irripetibile, battendo la Germania Ovest per 3-1.

Ascolti tv ieri sera 6 luglio 2025, i dati Auditel per ogni programma in prima serata, da Imma Tatarani a La notte nel cuore - Ecco chi ha vinto la gara degli ascolti tv ieri sera, domenica 6 luglio 2025 Gli ascolti tv di ieri sera, domenica 6 luglio 2025, hanno per protagonisti diversi programmi di informazione e di spettacolo, fiction e film.

La Notte nel Cuore: anticipazioni del 15 e 20 luglio su Canale 5 - Prosegue il successo de La Notte nel Cuore, la nuova dizi turca ambientata nella suggestiva Cappadocia, in onda su Canale 5 in prima serata martedì 15 e domenica 20 luglio alle 21:20.

#LaNotteNelCuore | TRAMA | martedì 15 luglio Sumru svela il suo segreto e lei e sua madre Nihayet vengono cacciate dalla villa; i gemelli non credono alla versione di Sumru... TRAMA ? http://www.tuttotv.info/2025/07/14/la-notte-nel-cuore-la-trama-di-do Vai su Facebook

La notte nel cuore, anticipazioni e trama prossima puntata 15 luglio 2025: Hikmet scopre che Nuh e Melek sono i figli di Sumru Vai su X

“La Notte nel Cuore”, le trame del 15 e 20 luglio 2025; La notte nel cuore, le anticipazioni di martedì 15 luglio; La notte nel cuore, anticipazioni martedì 15 luglio: Sumru in terapia intensiva.

La Notte nel Cuore, la puntata del 15 luglio: Sumru ha un malore ed è ricoverata in terapia intensiva - Nel corso della puntata, Cihan, contro il volere del padre, assume Melek come sua nuova assistente. Da maridacaterini.it

La notte nel cuore, le anticipazioni delle puntate di martedì 15 luglio - Le anticipazioni delle puntate della dizi turca La notte nel cuore, in onda su Canale 5 in prima serata oggi, martedì 15 luglio 2025: ecco la trama di stasera. Lo riporta gazzetta.it