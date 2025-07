Superman | tutti i cameo dei personaggi DC – SPOILER

Sebbene Superman sia un film relativamente auto-conclusivo, lo sceneggiatore e regista James Gunn include diversi cameo che potrebbero aprire la strada a futuri progetti nel DCU. La maggior parte di questi personaggi è stata confermata o si vociferava che sarebbero apparsi in vista dell’uscita del film, ma c’è stata una sorpresa che Gunn e soci sono riusciti a tenere nascosta. Ecco tutti i personaggi DC che hanno un cameo in Superman: Bradley Cooper nei panni di Jor-El e Angela Sarafyan nei panni di Lara Lor-Van. Cr. Jason McDonald Netflix © 2023. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: superman - tutti - cameo - personaggi

Cameo di superman: tutti e 7 i riferimenti spiegati - Il film Superman del 2025 si distingue per la presenza di numerosi cameo provenienti dall’universo DC, inseriti in modo strategico durante tutta la narrazione.

Superman, tutti amano Krypto: James Gunn annuncia una serie animata spin-off - Tra i numerosi piani futuri per il DC Universe, Gunn ha confermato ci sarà anche una serie animata interamente dedicata a Krypto Il 9 luglio prossimo potremo assistere al debutto in live-action (o meglio in CGI) di Krypto quando ci recheremo nelle sale per la visione di Superman, ma se siete tra coloro che nei fumetti hanno amato le peripezie del super-cane dell'Uomo d'Acciaio, ci sono ottime novità in arrivo.

A Taormina c’è Superman”! Tutti pazzi per Henry Cavill, bambini compresi - (askanews) – Delirio Superman a Taormina. L’attore britannico Henry Cavill, che ha interpretato diverse volte al cinema il supereroe, ha sfilato sul red carpet firmando tanti autografi e concedendosi per foto e selfie con il pubblico.

The Wall Street Journal ha pubblicato un lungo approfondimento sul futuro del nuovo DC Universe dopo #Superman svelando che lo studio punta a reintrodurre tutti i personaggi principali per poi unirli e realizzare un nuovo film sulla #JusticeLeague. Proprio Vai su Facebook

Superman: il cameo dell’attore di Smallville; DCU – Ecco tutti i prossimi film e le serie TV in uscita dopo ‘Superman’! (2025); Superman: chi interpreta chi nel film di James Gunn? Tutti i personaggi del trailer.

Superman, James Gunn rompe il silenzio sul cameo di Bradley Cooper: "Un Jor-El perfetto" - Scoprite le origini del cameo di Bradley Cooper in Superman di James Gunn, acclamato primo film della nuova saga DCU. Come scrive cinema.everyeye.it

Superman: James Gunn rivela come è avvenuto il cameo di Bradley Cooper - Il film campione d’incassi Superman ( qui la recensione) di James Gunn è pieno zeppo di cameo, ma c’è una collaborazione particolare nel film che è nata grazie al legame passato del co- Si legge su cinefilos.it