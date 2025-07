Ostia una raccolta fondi per il funerale di Daniele Coldel

Ostia, 15 luglio 2025- I familiari di Daniele Coldel, morto in un incidente stradale a Ostia lo scorso 5 luglio, hanno lanciato una campagna su GoFundMe  arrivata a cinquemila euro. “ In questo momento così doloroso e surreale, abbiamo sentito la vicinanza e l’affetto di tantissimi amici di Daniel e. Molti ci hanno chiesto di voler partecipare con un contributo alle spese del funerale: per questo abbiamo organizzato questa raccolta fondi per facilitare le donazioni”, scrive la sorella, Fredericke Mernone. Daniele aveva 42 anni e lavorava all’aeroporto di Fiumicino. “Vi ringraziamo con il cuore per la vostra vicinanza, le vostre parole e il vostro amore per lui. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it