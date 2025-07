Vasto stop alla vendita per asporto di bevande in vetro | l’ordinanza resterà in vigore fino al 1° ottobre 2025

Scatta da oggi, 15 luglio, e resterà in vigore fino al 1° ottobre 2025 l’ordinanza del Comune che vieta la vendita e la somministrazione per asporto di bevande in contenitori di vetro e in lattina a Vasto. Il provvedimento, firmato dal sindaco Francesco Menna, mira a garantire sicurezza e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

