La paura degli altri fa 90 milioni | tutto fatto per il Napoli

Il Napoli spende 90 milioni e spiazza la concorrenza: il mercato dei partenopei si infiamma, Conte può esultare. Antonio Conte ha scelto di rimanere alla guida del Napoli per andare a caccia di nuovi trofei. Per riuscirci, però, il tecnico salentino è stato molto chiaro con la dirigenza partenopea: Conte ha infatti chiesto acquisti importanti per poter competere nuovamente per lo scudetto e per fare un importante cammino anche in Champions League. Finora Manna e De Laurentiis hanno dimostrato di voler accontentare pienamente il proprio allenatore. Sono quattro gli acquisti messi a segno dal Napoli: dopo Marianucci, De Bruyne e Lang è infatti arrivata la conferma dell'arrivo di Sam Beukema dal Bologna.

La Coppa America porterà un mare di soldi a Napoli: 700 milioni di euro subito, e fino a 2 miliardi in 10 anni - Quasi 700 milioni di euro nell’immediato della gara. Poi un potenziale di 1-2 miliardi di euro nei successivi 5-10 anni.

Napoli, sfuma l’obiettivo: arriva la rivale e con 50 milioni lo porta a casa - Brutto colpo per Antonio Conte che deve rinunciare ad un grande obiettivo: l’Atalanta lo soffia agli azzurri e piazza il grande colpo Napoli, sfuma l’obiettivo: arriva la rivale e con 50 milioni lo porta a casa (Ansa Foto) – SerieAnews Due i colpi messi a segno fin qui, altri due in dirittura d’arrivo per un totale di quattro.

Sudakov al Napoli, offerta da 35 milioni: la risposta dello Shakthar - Il Napoli giocherà domenica sera contro il Parma, ma prima ci sono delle novità sull’interesse su Sudakov.

Il Napoli non ha abbandonato l’idea Moise Kean: 52 milioni e passa la paura Secondo Tmw, il Napoli considera il centravanti della Fiorentina e della Nazionale (ex Juventus) come possibile rinforzo per l’attacco: è il terzo uomo https://www.ilnapolista.it/2025/0 Vai su Facebook

Riscossione Napoli, Baretta esulta ma dimentica la mannaia Consulta - L'assessore si autocelebra per 205 milioni incassati, ma intanto i giudici tributari fermano tutto: «Napoli Obiettivo Valore» rischia di essere fuorilegge ... Si legge su stylo24.it

Calciomercato Napoli, tutto su Beukema: e per Lang si chiude - Poi risolvere la questione attaccante con le carte su due tavoli: quello di Lorenzo Lucca e dell’Udinese, quello di Darwin Nunez ... Lo riporta ilmattino.it