Torna il grande caldo in città e il rischio di ondate di calore aumenta | la tregua è finita

Una giornata da “bollino giallo”, quella di martedì 15 luglio e dunque di pre-allerta per eventuali ondate di calore e già il giorno dopo, mercoledì 16, il grande caldo tornerà a farsi sentire in città: Pescara infatti, sarà insieme a Perugia l’unica città con “bollino arancione” come emerge dal. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Ancora caldo sull’Italia nel weekend, oggi 15 città da bollino rosso - (Adnkronos) – Si intravedono i primi segni di rallentamento nell'ondata di caldo record che interessa l'Italia.

Caldo record in città, i 10 consigli per combattere l'afa ed evitare rischi - Caldo record, afa e rischi per la salute. Come da tradizione, nel momento più ‘bollente’ dell’anno tornano i consigli degli esperti: l’agenzia Arpae ha, infatti, attivato il servizio di previsione delle ondate di calore in Emilia-Romagna.

Morti, frane e blackout. Italia stremata dal caldo, oggi 18 le città in rosso - Una donna è deceduta in Sicilia, un operaio in coma nel Vicentino Picco di consumi e cavi surriscaldati, Firenze e Bergamo senza corrente.

Lo rivela uno studio dell'Imperial College. Dal 23 giugno al 2 luglio, a Milano ci sarebbero state 500 vittime imputabili al caldo record. L’uso di combustibili fossili ha aumentato le temperature delle ondate di calore fino a 4°C nelle città europee Vai su X

Il cambiamento climatico non è un futuro lontano: è già nei bollettini dei decessi. Tra il 23 giugno e il 2 luglio 2025, le ondate di calore hanno causato 2.300 morti in 12 città europee. E 1.500 – il 65% – sono direttamente legate alla crisi climatica. Il caldo ucci Vai su Facebook

