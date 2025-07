Cisterna affondata in acqua interviene la guardia costiera

Una barca cisterna di 18 metri adibita a spurgo pozzi neri è affondata lunedì pomeriggio nel canale Sud della laguna di Venezia, a Porto Marghera. Si trovava di fronte all'impianto Veritas quando, per motivi non ancora chiariti, si è rapidamente capovolta, iniziando a inabissarsi. I due marinai. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Affonda cisterna a Porto Marghera: rischio inquinamento e navigazione bloccata; Venezia, affonda cisterna per lo spurgo dei pozzi neri: interviene la Guardia Costiera.

Cisterna dei pozzi neri affonda nel Canale Sud: marinai salvi, il materiale inquinante disperso circondato da panne assorbenti - Oggi pomeriggio, lunedì 14 luglio, una cisterna di 18 metri, destinata all'espurgo dei pozzi neri è affondata nel Canale Sud, di fronte all’impianto di ... Secondo msn.com

Emergenza a Venezia, affonda cisterna per i pozzi neri: scatta l’allarme ambientale - VENEZIA — Nel primo pomeriggio di oggi, 14 luglio, la tranquillità della laguna è stata improvvisamente scossa dall’affondamento di una cisterna lunga 18 metri, impiegata per l’espurgo dei pozzi neri, ... Come scrive nordest24.it