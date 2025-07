Sinner e Alcaraz in corsa per il Career Grand Slam | lo spagnolo avrà la prima occasione

Fare il Grande Slam è uno delle imprese più complicate dello sport mondiale: vincere i quattro Slam nello stesso anno richiede un talento, un’abnegazione, una tenuta fisica, una costanza di riferimento davvero fuori dal comune. Ne è la riprova che soltanto due uomini sono riusciti a mettere in fila Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open nel giro di nove mesi: Don Budge nel 1938 (da dilettante) e Rod Laver (nel 1962 da dilettante e nel 1969 in era Open). Questa magia assoluta viene definita in inglese Calendar Grand Slam e in epoca moderna ci è andato vicinissimo il serbo Novak Djokovic che nel 2021 dettò legge sul cemento di Melbourne, sulla terra rossa di Parigi e sull’erba di Londra, ma poi venne sconfitto dal russo Daniil Medvedev nella finale sul duro di Flushing Meadows. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner e Alcaraz in corsa per il Career Grand Slam: lo spagnolo avrà la prima occasione

Sinner e Alcaraz in corsa per il Career Grand Slam: lo spagnolo avrà la prima occasione; La lunga sfida tra Sinner e Alcaraz prosegue sull'erba di Wimbledon; Jannik Sinner ha vinto Wimbledon, è il primo italiano di sempre.

