Terracina è bandiera verde | le sue spiagge sono a misura di bambino

Terracina, 15 luglio 2025- Anche quest’anno la CittĂ di Terracina ha ricevuto la Bandiera Verde, il prestigioso riconoscimento che viene conferito dai pediatri italiani alle localitĂ balneari considerate piĂą adatte ai bambini. Il vessillo, che va ad aggiungersi alla Bandiera Blu, confermata ugualmente per il 2025, è stato consegnato con una cerimonia a San Salvo in occasione dell’XI Convegno Italiano delle Bandiere Verdi. Per la CittĂ di Terracina erano presenti il Sindaco, Francesco Giannetti, e l’Assessore al Turismo Alessandra Feudi. Nel corso dell’incontro il pediatra ideatore e coordinatore scientifico dell’iniziativa, Italo Farnetani, ha ribadito come il riconoscimento si basi su criteri scientifici, e sia frutto di una valutazione indipendente che ogni anno deve essere riformulata. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it