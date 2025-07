Ultimissime Juve LIVE | Conceicao resterà in bianconero a breve nuovo contatto con il PSG per Kolo Muani

Ultimissime Juve LIVE – 15 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 14 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 13 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 12 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 11 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 15 luglio 2025. Kolo Muani Juventus, Comolli insiste: nei prossimi giorni nuovo contatto con il Paris Saint-Germain.

Vlahovic recupera per Bologna Juve? Cosa filtra sulle condizioni dell'attaccante serbo a due giorni dal big match.

Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino

Ultimissime Juve LIVE: Tudor ha parlato in conferenza stampa e ha preannunciato due recuperi per la gara contro la Lazio presenti nei convocati. Le probabili formazioni

Calciomercato Juve, la scelta su Conceicao e Kolo Muani. Nico Gonzalez via, Tudor ha un'arma in più Il Mondiale per Club ha spazzato via ogni dubbio sulla funzionalità dei due bianconeri: ora il tecnico insiste Igor Tudor si è sempre discostato dalle pieghe p Vai su Facebook

??? La Juve aspetta ancora Osimhen, vuole tenere Conceiçao e punta Sancho; Juve, chi parte e chi resta (con o senza Champions); Juventus, niente allenamento ieri per Conceicao: le ultime verso il Bologna e le idee di Tudor per l'attacco.